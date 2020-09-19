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19 сентября 17:53
автор: Юрий Нечаев

«Нижний Новгород» обыграл «Шинник», «Оренбург» потерял очки в матче с «Акроном»

В субботу проходят матчи 10-го тура первенства.

«Нижний Новгород» обыграл «Шинник» в матче 10-го тура ФНЛ со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли точные удары Альберта Шарипова, Александра Сапеты, реализовавшего пенальти, и Игоря Горбунова.

Благодаря этой победе «Нижний» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. Ярославцы с восемью очками остались на 18-й позиции.

23 сентября состоятся матчи «Торпедо» - «Нижний Новгород» и «Шинник» - «Чертаново».

В параллельной встрече «Оренбург» и «Акрон» не смогли выявить победителя 0:0.

В активе хозяев стало 26 очков, они сохранили лидерство в турнирной таблице. «Акрон» - 19-й (8).

23 сентября «Оренбург» сыграет в гостях с «Краснодаром-2», а 27-го числа «Акрон», также на выезде, встретится с «Нижним Новгородом».

ФНЛ
10-й тур

«Нижний Новгород» - «Шинник» (Ярославль) - 3:0 (1:0)
Голы: Шарипов, 10. Сапета, 82 пен. Горбунов, 89.
Нереализованный пенальти: Самсонов, 15 (»Шинник»).

«Оренбург» - «Акрон» (Тольятти) - 0:0.

источник: «Советский спорт»
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