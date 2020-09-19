«Нижний Новгород» обыграл «Шинник», «Оренбург» потерял очки в матче с «Акроном»

«Нижний Новгород» обыграл «Шинник» в матче 10-го тура ФНЛ со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли точные удары Альберта Шарипова, Александра Сапеты, реализовавшего пенальти, и Игоря Горбунова.

Благодаря этой победе «Нижний» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. Ярославцы с восемью очками остались на 18-й позиции.

23 сентября состоятся матчи «Торпедо» - «Нижний Новгород» и «Шинник» - «Чертаново».

В параллельной встрече «Оренбург» и «Акрон» не смогли выявить победителя 0:0.