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19 сентября 18:27
автор: Юрий Нечаев

«Герта» разгромила «Вердер», «Айнтрахт» не смог обыграть «Арминию»

В пятницу стартовал чемпионат Германии-2020/21.

В субботу проходят матчи первого тура чемпионата Германии.

«Герта» в гостях разгромила «Вердер» со счетом 4:1. В составе победителей отличились Петер Пекарик, Доди Лукебакио, Матеус Кунья и Джон Кордоба. Гол престижа записал на свой счет Дэви Зельке.

В параллельной встрече «Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Арминией» 1:1. Команды обменялись точными ударами Себио Суку и Андре Силвы.

25 сентября «Герта» примет «Айнтрахт», а 26-го числа состоятся матчи «Шальке» - «Вердер» и «Арминия» - «Кельн».

Чемпионат Германии
1-й тур

«Вердер» - «Герта» - 1:4 (0:2).
Голы: Зельке, 69 - Пекарик, 42. Лукебакио, 47. Кунья, 62. Кордоба, 90.

«Айнтрахт» - «Арминия» - 1:1 (0:0).
Голы: Силва, 62 - Суку, 51.

источник: «Советский спорт»
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