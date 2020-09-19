«Герта» разгромила «Вердер», «Айнтрахт» не смог обыграть «Арминию»

В субботу проходят матчи первого тура чемпионата Германии.
«Герта» в гостях разгромила «Вердер» со счетом 4:1. В составе победителей отличились Петер Пекарик, Доди Лукебакио, Матеус Кунья и Джон Кордоба. Гол престижа записал на свой счет Дэви Зельке.
В параллельной встрече «Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Арминией» 1:1. Команды обменялись точными ударами Себио Суку и Андре Силвы.
25 сентября «Герта» примет «Айнтрахт», а 26-го числа состоятся матчи «Шальке» - «Вердер» и «Арминия» - «Кельн».
Чемпионат Германии
1-й тур