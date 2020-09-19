Хет-трик Крамарича принес «Хоффенхайму» победу над «Кельном»

Матч первого тура чемпионата Германии «Кельн» – «Хоффенхайм» завершился со счетом 2:3.

Гости дважды выходили вперед по ходу встречи, а хозяева дважды отыгрывались, но в итоге добились успеха, забив в компенсированное время второго тайма. В составе «Кельна» отличились Себастьян Андерссон (на 22-й минуте) и Доминик Дрекслер (86). Все три гола «Хоффенхайма» в активе хорватского нападающего Андрея Крамарича (3, 45+3 с пенальти и 90+2).

26 сентября «Кельн» сыграет на выезде с «Арминией», а «Хоффенхайм» 27 сентября примет «Баварию».