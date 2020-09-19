«Штутгарт» едва не отыграл три гола у «Фрайбурга» в первом матче после возвращения в бундеслигу

«Фрайбург» победил «Штутгарт» (3:2) в матче первого тура бундеслиги на Mercedes Benz Arena в Штутгарте.

По ходу игры гости вели со счетом 3:0 после голов форварда Нильса Петерсена, венгра Роланда Шаллаи и итальянца Винченцо Грифо. Однако «Штутгарту» в первом матче после возвращения из второй бундеслигу едва не удалось уйти от поражения. Сначала австриец Саша Калайджич отыграл один мяч, после чего конголезец Силас Вамангитука – второй.

Отметим, что полузащитник «Фрайбурга» Гус Тил, арендованный у «Спартака», не попал в заявку на матч.

Во втором туре 26 сентября «Штутгарт» сыграет в гостях с «Майнцем», а на следующий день «Фрайбург» примет «Вольфсбург».

Бундеслига

1-й тур