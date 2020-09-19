«Динамо-Брянск» обыграло «Текстильщик» в первом матче после карантина

Матч 10-го тура первенства ФНЛ «Динамо-Брянск» – «Текстильщик» завершился со счетом 1:0.
Единственный гол забил на 87-й минуте Николай Мараев.
Динамовцы провели первый матч с 30 августа, когда на своем поле обыграла «Иртыш» (1:0). Из-за вспышки коронавируса в брянской команде ФНЛ отменила три игры с ее участием. «Динамо» были засчитаны технические поражения в несостоявшихся встречах против «Спартака-2», «Нефтехимика» и «Алании».
Ничья прервала серию ивановского «Текстильщика» из трех побед.
«Динамо-Брянск» поднялась на 11-е место, набрав 15 очков.