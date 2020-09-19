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19 сентября 18:54
автор: Юрий Нечаев

«Лидс» обыграл «Фулхэм» и одержал первую победу после возвращения в АПЛ

В первом туре команда Марсело Бьелсы уступила «Ливерпулю».

«Лидс» на своем поле обыграл «Фулхэм» в матче второго тура АПЛ со счетом 4:3.

По ходу встречи хозяева вели 4:1, но едва не упустили победу. В составе «Лидса» отличились Элдер Кошта, оформивший дубль, а также Матеуш Клих и Патрик Бэмфорд. У лондонцев мячи забили Александар Митрович (дважды) и Бобби Рид.

«Лидс», ранее уступивший «Ливерпулю» (3:4), одержал первую победу после возвращения в АПЛ. «Фулхэм» потерпел второе поражение подряд.

В следующем туре «Лидс» сыграет в гостях против «Шеффилда», а «Фулхэм» на своем поле примет «Астон Виллу».

Чемпионат Англии
2-й тур

«Лидс» - «Фулхэм» - 4:3 (2:1).
Голы: Кошта, 5, 57. Клих, 41, пен. Бэмфорд, 50 - Митрович, 34, пен., 67. Рид, 62.

источник: «Советский спорт»
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