«Лидс» обыграл «Фулхэм» и одержал первую победу после возвращения в АПЛ

«Лидс» на своем поле обыграл «Фулхэм» в матче второго тура АПЛ со счетом 4:3.

По ходу встречи хозяева вели 4:1, но едва не упустили победу. В составе «Лидса» отличились Элдер Кошта, оформивший дубль, а также Матеуш Клих и Патрик Бэмфорд. У лондонцев мячи забили Александар Митрович (дважды) и Бобби Рид.

«Лидс», ранее уступивший «Ливерпулю» (3:4), одержал первую победу после возвращения в АПЛ. «Фулхэм» потерпел второе поражение подряд.

В следующем туре «Лидс» сыграет в гостях против «Шеффилда», а «Фулхэм» на своем поле примет «Астон Виллу».

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