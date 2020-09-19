«Вильярреал» одержал первую победу под руководством Эмери, обыграв дома «Эйбар»

В испанской примере «Вильярреал» на своем поле одержал победу над «Эйбаром» со счетом 2:1.
«Желтая субмарина» впервые выиграла официальный матч под руководством нового главного тренера Унаи Эмери, который в прошлом тренировал «Валенсию», московский «Спартак», «Севилью», «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».
Нападающий гостей Кике открыл счет на 50-й минуте ударом с левой.
Победу хозяевам принесли точные удары Жерера Морено (63) и Пако Алькасера (71).
Набрав четыре очка, «Вильярреал» в данный момент занимает первое место в турнирной таблице. В первом туре команда Эмери дома сыграла вничью с «Уэской» (1:1).