Дубль Гынсаря помог «Крыльям Советов» разгромить «Иртыш»

Матч 10-го тура первенства ФНЛ «Иртыш» – «Крылья Советов» завершился со счетом 0:4.

На 10-й минуте счет открыл Иван Сергеев, а на 45-й отличился Егор Голенков. Во втором тайме дубль оформил молдавский нападающий самарской команды Раду Гынсарь (76 и 83).

«Крылья Советов», одержав три победы подряд, занимают третье место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

«Иртыш» потерпел шестое поражения кряду и находится на последнем 22-м месте, имея лишь одно очко после десяти туров.

23 сентября состоятся матчи «Волгарь» – «Иртыш» и «Крылья Советов» – «Динамо-Брянск».