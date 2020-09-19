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19 сентября 19:21
автор: Виктор Шарафудинов

Дубль Гынсаря помог «Крыльям Советов» разгромить «Иртыш»

Встреча состоялась в подмосковном Домодедово.

Матч 10-го тура первенства ФНЛ «Иртыш» – «Крылья Советов» завершился со счетом 0:4.

На 10-й минуте счет открыл Иван Сергеев, а на 45-й отличился Егор Голенков. Во втором тайме дубль оформил молдавский нападающий самарской команды Раду Гынсарь (76 и 83).

«Крылья Советов», одержав три победы подряд, занимают третье место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

«Иртыш» потерпел шестое поражения кряду и находится на последнем 22-м месте, имея лишь одно очко после десяти туров.

23 сентября состоятся матчи «Волгарь» – «Иртыш» и «Крылья Советов» – «Динамо-Брянск».

ФНЛ

10-й тур
«Иртыш» (Омск) – «Крылья Советов» (Самара) – 0:4 (0:2)

Голы: Сергеев, 10, Голенков, 45, Гынсарь, 76, 83.

источник: «Советский спорт»
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