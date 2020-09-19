Панюков - после ничьей с «Зенитом»: «Урал» играл хорошо. Счет закономерен

Нападающий «Урала» Александр Панюков поделился эмоциями после ничьей с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ.

«Довольны результатом. Хорошо играли. Счет закономерен. Две игры подряд забиваю — голевая серия? Нет, конечно. Но рад, что именно «Зениту» удалось забить», — сказал Панюков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча «Урал» - «Зенит» завершилась вничью 1:1. На гол Артема Дзюбы хозяева ответили точным ударом Панюкова.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. У команды Сергея Семака 17 очков после восьми матчей.

«Урал» с десятью очками занимает десятое место.