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19 сентября 19:32
автор: Юрий Нечаев

Панюков - после ничьей с «Зенитом»: «Урал» играл хорошо. Счет закономерен

Команды не смогли выявить победителя.

Нападающий «Урала» Александр Панюков поделился эмоциями после ничьей с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ.

«Довольны результатом. Хорошо играли. Счет закономерен. Две игры подряд забиваю — голевая серия? Нет, конечно. Но рад, что именно «Зениту» удалось забить», — сказал Панюков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча «Урал» - «Зенит» завершилась вничью 1:1. На гол Артема Дзюбы хозяева ответили точным ударом Панюкова.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. У команды Сергея Семака 17 очков после восьми матчей.

«Урал» с десятью очками занимает десятое место.

26 сентября «Зенит» примет «Уфу». 27 сентября состоится матч «Ахмат» – «Урал».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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