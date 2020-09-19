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19 сентября 19:59
автор: Юрий Нечаев

Семак - о матче с «Уралом»: Не так ярко играли в атаке, допускали ошибки в обороне

Команды не смогли выявить победителя.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не скрывал разочарования после матча с «Уралом» в восьмом туре РПЛ.

«Тяжелая игра. Не так ярко играли в атаке. Допускали ошибки в обороне. Расстроили. Сегодня не сделали достаточно для того, чтобы победить.

Все замены связаны с тем, чтобы добавить динамики в атаке. Азмун и Дзюба подустали, выпустили на поле свежих футболистов», — цитирует Семака Sport24.ru.

Напомним, встреча «Урал» - «Зенит» завершилась вничью 1:1. На гол Артема Дзюбы хозяева ответили точным ударом Александра Панюкова.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. У команды Сергея Семака 17 очков после восьми матчей.

«Урал» с десятью очками занимает десятое место.

26 сентября «Зенит» примет «Уфу». 27 сентября состоится матч «Ахмат» – «Урал».

источник: Sport24.ru
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