«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас»

Встреча второго тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Уже на седьмой минуте Эндрос Таунсенд открыл счет в матче. На 74-й Вильфрид Заа увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти. За 10 минут до конца матча ван де Бек забил свой первый гол за «МЮ», но спустя всего пять минут Заа вновь увеличил преимущество гостей до двух мячей.

«Кристал Пэлас», обыгравший в первом туре «Саутгемптон», одержал вторую победу подряд. 26 сентября лондонцы на своем поле примут «Эвертон».

Матч первого тура с участием «МЮ» был перенесен, а 26 сентября команда Оле-Гуннара Сульшера сыграет в гостях с «Брайтоном».

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