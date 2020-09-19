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19 сентября 22:42
автор: Виктор Шарафудинов

Убытки ЦСКА по итогам 2019 года составили 66 миллионов долларов

Армейцы не играли в Лиги чемпионов с осени 2018-го.

По итогам 2019 года убытки московского футбольного клуба ЦСКА составили 66 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на отчетность материнской компании клуба Bluecastle Enterprises Limited, которая была опублиокована в британском корпоративном реестре.

Вот, что сказано в публикации:

«Операционный убыток составил 25 миллионов долларов, совокупный убыток по итогам года – 45 млн. Чистый убыток составил $66 млн. При этом в прошлом году в отчет попали трансферы Витиньо и Александра Головина, которые покинули клуб за 13,4 млн и 35,3 млн соответственно.

Процентные расходы по банковским кредитам возросли до 11,5 млн долларов. В 2019 году также были взяты кредиты у «связанных сторон»: кто это или что это за компании, не известно».

Напомним, что в апреле ЦСКА сообщил, что клуб продал 77,63% акций клуба госкорпорации ВЭБ.РФ. Отмечалось, что сделка прошла в рамках конвертации долга клуба.

источник: РБК
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