Убытки ЦСКА по итогам 2019 года составили 66 миллионов долларов

По итогам 2019 года убытки московского футбольного клуба ЦСКА составили 66 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на отчетность материнской компании клуба Bluecastle Enterprises Limited, которая была опублиокована в британском корпоративном реестре.

Вот, что сказано в публикации:

«Операционный убыток составил 25 миллионов долларов, совокупный убыток по итогам года – 45 млн. Чистый убыток составил $66 млн. При этом в прошлом году в отчет попали трансферы Витиньо и Александра Головина, которые покинули клуб за 13,4 млн и 35,3 млн соответственно.

Процентные расходы по банковским кредитам возросли до 11,5 млн долларов. В 2019 году также были взяты кредиты у «связанных сторон»: кто это или что это за компании, не известно».