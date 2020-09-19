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19 сентября 23:15
автор: Виктор Шарафудинов

Рой Ходжсон: Не вижу ничего удивительного в том, что «Кристал Пэлас» забил «МЮ» три гола

Лондонцы обыграли «Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал выездную победу над «Манчестер Юнайтед» во втором туре чемпионата Англии (3:1).

«Мы хорошо играли как в нападении, так и защите, – рассказал Ходжсон в интервью BBC. – Мы не давали соперникам достаточно свободного пространства.

Когда мяч был у нас, то мы действовали опасно и угрожали воротам «Юнайтед». Так что я не вижу ничего удивительного в том, что мы забили три гола.

Когда приезжаешь на «Олд Траффорд», то нужно действовать на опережение, а не просто защищаться. Мы хорошо начали игру и хорошо ее закончили. Мы весь матч боялись, что соперник сможет доставить мяч нашим защитникам за спину, но они этого так и не сделали».

Команда Ходжсона стартовала в АПЛ с двух побед кряду. В первом туре 12 сентября «Кристал Пэлас» дома обыграл «Саутгемптон» (1:0).

источник: «Советский спорт»
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