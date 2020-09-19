Рой Ходжсон: Не вижу ничего удивительного в том, что «Кристал Пэлас» забил «МЮ» три гола

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал выездную победу над «Манчестер Юнайтед» во втором туре чемпионата Англии (3:1).

«Мы хорошо играли как в нападении, так и защите, – рассказал Ходжсон в интервью BBC. – Мы не давали соперникам достаточно свободного пространства.

Когда мяч был у нас, то мы действовали опасно и угрожали воротам «Юнайтед». Так что я не вижу ничего удивительного в том, что мы забили три гола.

Когда приезжаешь на «Олд Траффорд», то нужно действовать на опережение, а не просто защищаться. Мы хорошо начали игру и хорошо ее закончили. Мы весь матч боялись, что соперник сможет доставить мяч нашим защитникам за спину, но они этого так и не сделали».

Команда Ходжсона стартовала в АПЛ с двух побед кряду. В первом туре 12 сентября «Кристал Пэлас» дома обыграл «Саутгемптон» (1:0).