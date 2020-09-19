«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби

Игра второго тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Вест Хэм» завершилась со счетом 2:1.

На 25-й минуте после навеса Пьера-Эмерика Обамеянга забил головой нападающий «канониров» Александр Ляказетт. На 45-й гости отыгрались стараниями Майкл Антонио, который завершил быстрым ударом точным в касание, замкнув прострел Райана Фредерикса.

Победу «Арсеналу» принес точный удар Эдварда Нкетиа. На 85-й минуте вышедший на замену нападающий направил мяч в пустые ворота после передачи Дани Себальоса.

После двух туров у «Арсенала» шесть очков, а у «Вест Хэма» – ни одного. 12 сентября команда Дэвида Мойеса на своем поле уступила «Ньюкаслу» (0:2).

27 сентября «Вест Хэм» примет «Вулверхэмптон». 28 сентября «Арсенал» на выезде встретится с «Ливерпулем».