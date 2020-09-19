ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 сентября 23:58
автор: Виктор Шарафудинов

«Монако» без Головина проиграл «Ренну». Бретонцы лидируют в чемпионате Франции

Российский полузащитник монегасков продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

В четвертом туре чемпионата Франции «Ренн» и «Монако» сыграли вничью 2:1.

На 28-й минуте Виссам Бен Йеддер вывел монегасков вперед. На 81-й полузащитник хозяев Стивен Н’Зонзи сравнял счет. Голевой пас сделал 19-летний Адриен Трюффер.

В компенсированное время все тот же Трюффер принес «Ренну» победу точным ударом (90+2).

Полузащитник сборной России Александр Головин в матче участия не принимал из-за травмы бедра, полученной 30 августа в выездной игре «Монако» против «Метца» (1:0).

«Ренн», набрав десять очков в четырех матчах, стал лидером чемпионата.

«Монако» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне и семью очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

26 сентября «Ренн» на выезде сыграет с «Сент-Этьеном». «Монако» 27 сентября примет «Страсбур».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Apple откроет первый интернет-магазин в Индии на следующей неделеЕвгения Медведева не будет участвовать в первом этапе Кубка России по фигурному катаниюEneos продлит спонсорское соглашение с организаторами Олимпиады в ТокиоТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиТарасова не смолчала о переходе Медведевой к Тутберидзе
«Интер» заплатит «Барселоне» 1 миллион евро за переход Видаля
В прошлом чилийский полузащитник играл в серии А за «Ювентус».
20.09.2020 01:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Главное в футболе за сутки: «Зенит» снова лидер, «Локо» — в крутом пике, а Месси — с деньгами
Микель Артета: «Арсеналу» предстоит многое улучшить в своей игре
«Канониры» стартовали в чемпионате Англии с двух побед над другими лондонскими командами.
20.09.2020 01:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Порту» стартовал в чемпионате Португалии с волевой победы над «Брагой»
В минувшем сезоне «драконы» завоевали титул, опередив «Бенфику» на пять очков.
20.09.2020 00:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Матч «Ювентус» – «Сампдория» смогут посетить болельщики
Игра первого тура чемпионата Италии состоится 20 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.
20.09.2020 00:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Монако» без Головина проиграл «Ренну». Бретонцы лидируют в чемпионате Франции
Российский полузащитник монегасков продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
19.09.2020 23:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте». Аспас сделал дубль
Команда из Виго одержала первую победу в сезоне-2020/21.
19.09.2020 23:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби
В первом туре «канониры» разгромили «Фулхэм» со счетом 3:0.
19.09.2020 23:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Рома» стартовала в чемпионате Италии, сыграв на выезде вничью с «Вероной»
В минувшем сезоне римляне финишировали на пятом месте.
19.09.2020 23:41
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Рой Ходжсон: Не вижу ничего удивительного в том, что «Кристал Пэлас» забил «МЮ» три гола
Лондонцы обыграли «Юнайтед» на «Олд Траффорд».
19.09.2020 23:15
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Убытки ЦСКА по итогам 2019 года составили 66 миллионов долларов
Армейцы не играли в Лиги чемпионов с осени 2018-го.
19.09.2020 22:42
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика