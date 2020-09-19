«Монако» без Головина проиграл «Ренну». Бретонцы лидируют в чемпионате Франции

В четвертом туре чемпионата Франции «Ренн» и «Монако» сыграли вничью 2:1.

На 28-й минуте Виссам Бен Йеддер вывел монегасков вперед. На 81-й полузащитник хозяев Стивен Н’Зонзи сравнял счет. Голевой пас сделал 19-летний Адриен Трюффер.

В компенсированное время все тот же Трюффер принес «Ренну» победу точным ударом (90+2).

Полузащитник сборной России Александр Головин в матче участия не принимал из-за травмы бедра, полученной 30 августа в выездной игре «Монако» против «Метца» (1:0).

«Ренн», набрав десять очков в четырех матчах, стал лидером чемпионата.