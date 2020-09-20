Микель Артета: «Арсеналу» предстоит многое улучшить в своей игре

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в дерби против «Вест Хэма» в рамках второго тура чемпионата АПЛ (2:1).

«Рад, что мы смогли взять три очка, – отметил Артета в интервью BBC. – До игры я говорил, что нам будет непросто обыграть «Вест Хэм». В первые 15 минут встречи мы усложнили себе жизнь, оставляя свободное пространство для соперника. Хорошо, что мы собрались, продолжили бороться и в итоге добились положительного результата. Мы создали много голевых моментов, но нам предстоит многое улучшить в своей игре».

28 сентября «Арсенал» на выезде встретится с «Ливерпулем». После двух туров у команды Артеты шесть очков. «Канониры» стартовали в чемпионате Англии с выездной победы над «Фулхэмом» (3:0).