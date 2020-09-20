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20 сентября 06:53
автор: Юрий Нечаев

Оле-Гуннар Сульшер: Поражение от «Кристал Пэлас» показало, чего не хватает «МЮ»

«Манчестер» начал сезон с домашнего поражения.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение команды от «Кристал Пэлас» во втором туре АПЛ.

«Я очень разочарован. Эта игра показала, чего нам не хватает. У нас было мало игровой практики, нам не хватает физики, остроты в атаке и нам нужно быстро улучшать свою игру. Впереди 37 матчей, но это тревожный звонок. У нас было очень мало времени на подготовку, но такова реальность, поэтому тут не может быть никаких оправданий. Я думал и надеялся, что мы будем выглядеть лучше, чем получилось на самом деле», - цитирует норвежца пресс-служба клуба.

Напомним, встреча второго тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Победу лондонскому клубу принесли точные удары Эндроса Таунсенда и Уилфрида Заа, оформившего дубль. В составе «Юнайтед» отличился Донни ван де Бек, забивший свой первый гол в дебютном матче за английский клуб.

«Кристал Пэлас», обыгравший в первом туре «Саутгемптон», одержал вторую победу подряд. 26 сентября лондонцы на своем поле примут «Эвертон».

Матч первого тура с участием «МЮ» был перенесен, а 26 сентября команда Сульшера сыграет в гостях с «Брайтоном».

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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Оле-Гуннар Сульшер: Поражение от «Кристал Пэлас» показало, чего не хватает «МЮ»
«Манчестер» начал сезон с домашнего поражения.
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