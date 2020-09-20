Паулу Фонсека: В первом тайме матча с «Вероной» «Рома» упустила 3 - 4 возможности забить

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал ничью в матче первого тура чемпионата Италии против «Вероны».

«Считаю, что мы провели хороший первый тайм и упустили три-четыре возможности забить. Во второй половине в игре с длинными передачами вперед, которые использовала «Верона», нам было тяжело подбирать мяч и сохранять владение. Но у нас все-таки были шансы забить. Если бы это произошло, все изменилось бы», - цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, матч первого тура Серии А «Верона» – «Рома» завершился вничью 0:0.

27 сентября состоятся встречи «Верона» – «Удинезе» и «Рома» – «Ювентус».