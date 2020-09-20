ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 сентября 07:33
автор: Юрий Нечаев

Паулу Фонсека: В первом тайме матча с «Вероной» «Рома» упустила 3 - 4 возможности забить

В субботу стартовал чемпионат Италии.

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал ничью в матче первого тура чемпионата Италии против «Вероны».

«Считаю, что мы провели хороший первый тайм и упустили три-четыре возможности забить. Во второй половине в игре с длинными передачами вперед, которые использовала «Верона», нам было тяжело подбирать мяч и сохранять владение. Но у нас все-таки были шансы забить. Если бы это произошло, все изменилось бы», - цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, матч первого тура Серии А «Верона» – «Рома» завершился вничью 0:0.

27 сентября состоятся встречи «Верона» – «Удинезе» и «Рома» – «Ювентус».

источник: Football Italia
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российская фигуристка Алина Загитова представила новую коллекцию бренда спортивной одежды PumaРазбираем причины: почему стучит двигатель в машинах LADAРоссия – 32-ая в рейтинге ФИФАТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Паулу Фонсека: В первом тайме матча с «Вероной» «Рома» упустила 3 - 4 возможности забить
В субботу стартовал чемпионат Италии.
20.09.2020 07:33
Футбол
автор: Юрий Нечаев
КХЛ и НХЛ: главное в хоккее за минувшие сутки
Оле-Гуннар Сульшер: Поражение от «Кристал Пэлас» показало, чего не хватает «МЮ»
«Манчестер» начал сезон с домашнего поражения.
20.09.2020 06:53
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Интер» заплатит «Барселоне» 1 миллион евро за переход Видаля
В прошлом чилийский полузащитник играл в серии А за «Ювентус».
20.09.2020 01:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Микель Артета: «Арсеналу» предстоит многое улучшить в своей игре
«Канониры» стартовали в чемпионате Англии с двух побед над другими лондонскими командами.
20.09.2020 01:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Порту» стартовал в чемпионате Португалии с волевой победы над «Брагой»
В минувшем сезоне «драконы» завоевали титул, опередив «Бенфику» на пять очков.
20.09.2020 00:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Матч «Ювентус» – «Сампдория» смогут посетить болельщики
Игра первого тура чемпионата Италии состоится 20 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.
20.09.2020 00:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Монако» без Головина проиграл «Ренну». Бретонцы лидируют в чемпионате Франции
Российский полузащитник монегасков продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
19.09.2020 23:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте». Аспас сделал дубль
Команда из Виго одержала первую победу в сезоне-2020/21.
19.09.2020 23:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби
В первом туре «канониры» разгромили «Фулхэм» со счетом 3:0.
19.09.2020 23:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Рома» стартовала в чемпионате Италии, сыграв на выезде вничью с «Вероной»
В минувшем сезоне римляне финишировали на пятом месте.
19.09.2020 23:41
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика