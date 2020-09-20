ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 сентября 09:07
автор: Юрий Нечаев

Виталий Денисов стал игроком «Томи»

Футболист будет выступать под номером «29».

Защитник Виталий Денисов подписал контракт с «Томью».

Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом 33-летнего защитника был «Ротор», за который он в прошлом сезоне провел 11 матчей.

Выступая за «Локомотив», Денисов выигрывал чемпионат и Кубок России.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Ливерпуль» объявил о переходе Жоты из «Вулверхэмптона»Компания KIA Motors планирует разработать семь новых электрокаровEneos продлит спонсорское соглашение с организаторами Олимпиады в Токио"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Георгий Щенников: «Уфа» - непростой соперник, несмотря на неудачный старт сезона
Сегодня продолжится восьмой тур РПЛ.
20.09.2020 10:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Питер в борьбе за Влашича, или Зачем «Зениту» лучший плеймейкер РПЛ?
Ромеро может перейти в «Валенсию»
Контракт вратаря с «МЮ» рассчитан до июня 2021 года.
20.09.2020 10:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Кай Хаверц: Уверен, что Клопп все еще голоден до побед и хочет выиграть больше титулов
Сегодня будут сыграны очередные матчи второго тура АПЛ.
20.09.2020 09:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Виталий Денисов стал игроком «Томи»
Футболист будет выступать под номером «29».
20.09.2020 09:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Паулу Фонсека: В первом тайме матча с «Вероной» «Рома» упустила 3 - 4 возможности забить
В субботу стартовал чемпионат Италии.
20.09.2020 07:33
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Оле-Гуннар Сульшер: Поражение от «Кристал Пэлас» показало, чего не хватает «МЮ»
«Манчестер» начал сезон с домашнего поражения.
20.09.2020 06:53
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Интер» заплатит «Барселоне» 1 миллион евро за переход Видаля
В прошлом чилийский полузащитник играл в серии А за «Ювентус».
20.09.2020 01:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Микель Артета: «Арсеналу» предстоит многое улучшить в своей игре
«Канониры» стартовали в чемпионате Англии с двух побед над другими лондонскими командами.
20.09.2020 01:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Порту» стартовал в чемпионате Португалии с волевой победы над «Брагой»
В минувшем сезоне «драконы» завоевали титул, опередив «Бенфику» на пять очков.
20.09.2020 00:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Матч «Ювентус» – «Сампдория» смогут посетить болельщики
Игра первого тура чемпионата Италии состоится 20 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.
20.09.2020 00:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика