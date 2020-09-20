Виталий Денисов стал игроком «Томи»

Защитник Виталий Денисов подписал контракт с «Томью».

Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

🆕 🇺🇿 Сегодня состав «Томи» пополнил 33-летний узбекский защитник Виталий Денисов (@VitaliyDenisov). Последним клубом Виталия был «Ротор», который он покинул после прошлого сезона. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Денисов будет выступать под №29. pic.twitter.com/4Tq4D5b8Im — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 20, 2020

Последним клубом 33-летнего защитника был «Ротор», за который он в прошлом сезоне провел 11 матчей.