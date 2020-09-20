Кай Хаверц: Уверен, что Клопп все еще голоден до побед и хочет выиграть больше титулов

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Клопп – большой тренер во всех смыслах. Он многого добился в «Ливерпуле, но я не думаю, что он полностью удовлетворен. Уверен, что Клопп все еще голоден до побед и хочет выиграть больше титулов», - цитирует Хаверца The Guardian.

Напомним, в воскресенье «Челси» на своем поле примет «Ливерпуль» в матче второго тура чемпионата Англии.

В первых матчах нового сезона обе команды добились побед. Лондонцы обыграли «Брайтон» 3:1, а мерсисайдцы сломили сопротивление «Лидса» 4:3.

Встреча «Челси» - «Ливерпуль» начнется в 18:30 мск.