Георгий Щенников: «Уфа» - непростой соперник, несмотря на неудачный старт сезона

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уфой».

«В прошлом сезоне мы дважды сыграли с «Уфой» вничью, и это говорит о том, что соперник непростой, несмотря на то, что старт чемпионата сложился для него неудачно. Тем не менее, для нас важно стабильно набирать очки и не допускать осечек, постараемся вернуться в Москву с победой», — цитирует Щенникова пресс-служба ЦСКА.

Сегодня гостим в дождливой Уфе 🌧



⚽ #УфаЦСКА

🏆 #РПЛ

⏲ 14:00 мск

🏟 Нефтяник (Уфа)

📺 Матч Премьер pic.twitter.com/r2gXwYQoDA — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2020

Напомним, после семи туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице с 13 очками. Уфимцы - 13-е (5).