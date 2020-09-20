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20 сентября 10:23
автор: Юрий Нечаев

Георгий Щенников: «Уфа» - непростой соперник, несмотря на неудачный старт сезона

Сегодня продолжится восьмой тур РПЛ.

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уфой».

«В прошлом сезоне мы дважды сыграли с «Уфой» вничью, и это говорит о том, что соперник непростой, несмотря на то, что старт чемпионата сложился для него неудачно. Тем не менее, для нас важно стабильно набирать очки и не допускать осечек, постараемся вернуться в Москву с победой», — цитирует Щенникова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, после семи туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице с 13 очками. Уфимцы - 13-е (5).

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью - 1:1 в столице Башкортостана и 0:0 - в Москве.

Матч «Уфа» — ЦСКА начнется в 14:00 мск.

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