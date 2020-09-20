Бубнов выделил фаворита в матче «Уфа» - ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен в победе ЦСКА над «Уфой» в гостевом матче восьмого тура РПЛ.

«ЦСКА на ходу плюс с хорошим настроением после победы над «Спартаком». Видно, что команда разыгралась и чувствует себя оптимально. Если «Уфа» будет действовать по традиционной схеме, против армейцев у нее не будет шансов. Прогноз: 0:2», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, после семи туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице с 13 очками. Уфимцы - 13-е (5).

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью - 1:1 в столице Башкортостана и 0:0 - в Москве.

Матч «Уфа» — ЦСКА начнется в 14:00 мск.