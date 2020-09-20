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20 сентября 11:45
автор: Юрий Нечаев

Камерунский полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа: Я могу стать игроком сборной России

Игрок является воспитанником «Локомотива».

Камерунский полузащитник Гаэль Ондуа, выступающий за «Серветт», заявил, что может стать игроком сборной России.

«Я родился в Камеруне, но чаще поддерживаю контакт с тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Он проявил большую заинтересованность. Не стану врать, я могу стать игроком сборной России», — приводит слова футболиста Footmercato.

Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России, так как его отец работал в посольстве этой африканской страны. Футболист является воспитанником академии «Локомотива», также он находился в системе ЦСКА и «Анжи».

С 2019 года Ондуа выступает за «Серветт». В прошлом сезоне 24-летний полузащитник провел за клуб 31 матч, забил два гола и отдал три результативные передачи.

источник: Foot Mercato
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Камерунский полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа: Я могу стать игроком сборной России
Игрок является воспитанником «Локомотива».
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