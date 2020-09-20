Наумов – о продаже Миранчука: В «Локомотиве» работают топорные менеджеры

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал продажу Алексея Миранчука.

«По Миранчуку сделали все неправильно – от и до. И видно, что в «Локомотиве» сейчас, извините за грубое слово, топорные менеджеры. Для чего вы продаете своего лучшего игрока? Почему годом раньше не подписали с ним новый контракт? Нужно было на улучшенных условиях переподписать его лет на пять, заложив хорошие отступные. Они же видели, что это за игрок.

Ничего не сделали, только раскричались, что будут продавать в Европу. В результате копейки получили за Алексея. Это же просто смешно», – цитирует Наумова газета «Известия».

Ранее сообщалось, что 24-летний хавбек мог продлить контракт с «Локо» на повышенных условиях, но решил попробовать себя в чемпионате Италии.