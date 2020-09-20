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20 сентября 12:40
автор: Юрий Нечаев

Черчесов прокомментировал возможный вызов в сборную России камерунца Ондуа

Футболист выступает за «Серветт».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что общался с камерунским полузащитником Гаэлем Ондуа.

«Странная ситуация. С одной стороны, приятно, что футболисты, в том числе и африканские, хотят играть за сборную России. С другой, мне нечего комментировать по этому вопросу. Может быть, он — хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался», — цитирует Черчесова Sport24.ru.

Напомним, ранее Ондуа заявил, что разговаривал с Черчесовым и может стать игроком сборной России.

Футболист родился в Камеруне, но с детства жил в России, так как его отец работал в посольстве этой африканской страны. Футболист является воспитанником академии «Локомотива», также он находился в системе ЦСКА и «Анжи».

С 2019 года Ондуа выступает за «Серветт».

источник: Sport24.ru
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