Черчесов прокомментировал возможный вызов в сборную России камерунца Ондуа

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что общался с камерунским полузащитником Гаэлем Ондуа.

«Странная ситуация. С одной стороны, приятно, что футболисты, в том числе и африканские, хотят играть за сборную России. С другой, мне нечего комментировать по этому вопросу. Может быть, он — хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался», — цитирует Черчесова Sport24.ru.

Напомним, ранее Ондуа заявил, что разговаривал с Черчесовым и может стать игроком сборной России.

Футболист родился в Камеруне, но с детства жил в России, так как его отец работал в посольстве этой африканской страны. Футболист является воспитанником академии «Локомотива», также он находился в системе ЦСКА и «Анжи».

С 2019 года Ондуа выступает за «Серветт».