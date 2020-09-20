Артем Дзюба: Обмануть VAR невозможно, ему не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал скандальный эпизод в матче восьмого тура РПЛ против «Урала» (1:1).

«VAR просматривали три минуты. Как понял, у VAR есть своя камера, по которой четко видно, что на 1-2 сантиметра нога защитника «Урала» ближе к воротам, чем моя. Плюс видна моя динамика вперед и как игрок притормаживает.

Помните, как мой гол «Рубину» не засчитали? Мы потом шутили, что у кого-то из нас с Маком пузо торчало на миллиметр. Сейчас ошибки не могло быть, потому что, как уже сказал, долго разбирали ситуацию. В таких вещах аппаратура не врет. Сколько мы видели, что голы отменяли, не только у меня – у очень многих.

Правда, когда по динамике эпизод первый раз повторили, думал, железный офсайд. Но когда летели домой и мне еще раз момент прокрутил Мага Оздоев с прочерченными линиями, увидел, что нога игрока «Урала» чуть дальше моей. Еще раз повторю, обмануть в таких вещах VAR невозможно. Ему не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе». Если Криштиану Роналду, условно, на миллиметр в офсайд попадал и это фиксировали… Хочется технике верить, иначе какой тогда вообще смысл всего этого.

VAR для того и есть, чтобы все эти легкие недочеты компенсировать. Человеческий глаз такие вещи не в состоянии видеть. Так что, когда просматривали эпизод три минуты, там точно не было такого – давайте, ладно, как-нибудь засчитаем. Думать так – это бред», – приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».