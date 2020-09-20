«Уфа» - ЦСКА. Стартовые составы команд

«Уфа» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ.

Напомним, после семи туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице с 13 очками. Уфимцы - 13-е (5).

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью - 1:1 в столице Башкортостана и 0:0 - в Москве.

Матч «Уфа» — ЦСКА начнется в 14:00 мск.