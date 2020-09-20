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20 сентября 13:01
автор: Юрий Нечаев

«Уфа» - ЦСКА. Стартовые составы команд

Матч начнется в 14:00 мск.

«Уфа» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Алиев, Безденежных, Голубев, Карп, Жамалетдинов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Бородин, Данченко, Емельянов, Фольмер, Тилль, Сысуев, Гиоргобиани, Агаларов.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Котин, Дзагоев, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Чалов, Шкурин, Гайч.

Напомним, после семи туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице с 13 очками. Уфимцы - 13-е (5).

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью - 1:1 в столице Башкортостана и 0:0 - в Москве.

Матч «Уфа» — ЦСКА начнется в 14:00 мск.

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