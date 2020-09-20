«Уфа» - ЦСКА. Стартовые составы команд

«Уфа» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Алиев, Безденежных, Голубев, Карп, Жамалетдинов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Бородин, Данченко, Емельянов, Фольмер, Тилль, Сысуев, Гиоргобиани, Агаларов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Котин, Дзагоев, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Чалов, Шкурин, Гайч.
✍️ Стартовые составы команд на матч #УфаЦСКА#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/opoxmE9mM9— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 20, 2020