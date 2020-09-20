Пьянич – о дебюте за «Барселону»: Тренер посоветовал мне быть собой

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич поделился эмоциями после первого матча за каталонский клуб.

«Тренер помог мне обрести уверенность и посоветовал быть собой. У меня хорошие ощущения.

Конечно, дебют за «Барселону» – особенный момент, не буду скрывать, что хотел это сделать на глазах у болельщиков», – приводит слова Пьянича Marca.

Напомним, 30-летний хавбек был куплен у «Ювентуса» за 60 млн евро. Он играл в Турине с 2016 года.

Ранее Пьянич выступал за итальянскую «Рому», а также французские «Лион» и «Метц».