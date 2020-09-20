ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 сентября 13:57
автор: Юрий Нечаев

Карл-Хайнц Румменигге: Алаба в «Баварии» уже 12 лет, и мы хотим сохранить его и после 2021 года

Контракт австрийца истекает в июне 2021 года.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с контрактом австрийского защитника Давида Алабы.

«Я не поклонник обсуждать контрактные вопросы на публике. Мы хотим сохранить Давида и после 2021 года, когда истечет срок действия его соглашения. Алаба в «Баварии» уже 12 лет, здесь он вырос в невероятного футболиста. Надеюсь, мы сможем найти решение, которое устроит всех». — сказал Румменигге в эфире Sky Sports.

Напомним, Алаба перешел в систему «Баварии» в 2008 году. Всего за мюнхенцев он провел 386 матчей, забил 31 гол и отдал 48 результативных передач.

Вместе с «Баварией» 28-летний защитник выигрывал Лигу чемпионов (2 раза), чемпионат Германии (9), Кубок (6) и Суперкубок страны (5), а также Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

источник: Sky Sports
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
TikTok подал в суд на администрацию президента ТрампаРазбираем причины: почему стучит двигатель в машинах LADAЭтери Тутберидзе: «Без громких обещаний. Просто работаем»Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин"Любовница" Харламова показала всем свои прелести
Бэйл – о возвращении в «Тоттенхэм»: Рад оказаться там, где меня действительно любят
Валлиец был арендован у мадридского «Реала».
20.09.2020 14:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Тебя посодють, а ты не воруй». За что Балахничеву дали три года?
Французский суд приговорил бывшего главу российской легкой атлетики к трем годам тюрьмы.
СМИ: Полузащитник «МЮ» Лингард интересен «Зениту»
Ранее сообщалось, что он получил предложение от «Тоттенхэма».
20.09.2020 14:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Карл-Хайнц Румменигге: Алаба в «Баварии» уже 12 лет, и мы хотим сохранить его и после 2021 года
Контракт австрийца истекает в июне 2021 года.
20.09.2020 13:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Пьянич – о дебюте за «Барселону»: Тренер посоветовал мне быть собой
Босниец перебрался на «Камп Ноу» минувшим летом.
20.09.2020 13:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Арсенал» – «Сочи». Стартовые составы
Встреча пройдет в Туле.
20.09.2020 13:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Уфа» - ЦСКА. Стартовые составы команд
Матч начнется в 14:00 мск.
20.09.2020 13:01
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Артем Дзюба: Обмануть VAR невозможно, ему не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе»
Эксперты считают, что нападающий забил гол с нарушением правил.
20.09.2020 12:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Черчесов прокомментировал возможный вызов в сборную России камерунца Ондуа
Футболист выступает за «Серветт».
20.09.2020 12:40
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Наумов – о продаже Миранчука: В «Локомотиве» работают топорные менеджеры
Хавбек перешел в «Аталанту» за 14,50 млн евро.
20.09.2020 12:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Лингард может перейти в «Тоттенхэм»
Ранее стало известно, что лондонцы вернули Гарета Бэйла.
20.09.2020 12:13
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика