Карл-Хайнц Румменигге: Алаба в «Баварии» уже 12 лет, и мы хотим сохранить его и после 2021 года

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с контрактом австрийского защитника Давида Алабы.

«Я не поклонник обсуждать контрактные вопросы на публике. Мы хотим сохранить Давида и после 2021 года, когда истечет срок действия его соглашения. Алаба в «Баварии» уже 12 лет, здесь он вырос в невероятного футболиста. Надеюсь, мы сможем найти решение, которое устроит всех». — сказал Румменигге в эфире Sky Sports.

Напомним, Алаба перешел в систему «Баварии» в 2008 году. Всего за мюнхенцев он провел 386 матчей, забил 31 гол и отдал 48 результативных передач.

Вместе с «Баварией» 28-летний защитник выигрывал Лигу чемпионов (2 раза), чемпионат Германии (9), Кубок (6) и Суперкубок страны (5), а также Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.