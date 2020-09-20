Бэйл – о возвращении в «Тоттенхэм»: Рад оказаться там, где меня действительно любят

Новичок «Тоттенхэма» Гарет Бэйл дал комментарий после возвращения в лондонский клуб.

«Рад оказаться там, где меня действительно любят. Когда я играю за сборную Уэльса, то чувствую огромную поддержку. Это заставляет показывать свой максимум.

Прекрасно знал, что меня тепло примут в «Тоттенхэме». Надеюсь, мы сможем выиграть немало трофеев. Лично я хочу наслаждаться футболом и приносить радость фанатам.

Да, я общался с Моуринью. Он рассказал, на каких позициях хочет меня видеть. Честно говоря, он стал главной причиной моего возвращения», – цитирует Бэйла BT Sport.

Напомним, 31-летний форвард выступал за «шпор» с 2007 по 2013 год. В его активе 203 матча, 56 голов и 68 голевых передач.