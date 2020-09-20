ЦСКА переиграл «Уфу» благодаря голу Бистровича

Матч восьмого тура РПЛ «Уфа» – ЦСКА завершился в пользу московского клуба – 1:0.

Единственный мяч был забит на 64-й минуте, а его автором стал хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.

Таким образом, армейцы вышли на второе место в таблице, набрав 14 очков. В активе «Уфы» пять очков и 13-я строчка.

27 сентября команда Виктора Гончаренко примет «Локомотив», а «Уфа» днем позже встретится на выезде с «Зенитом».

РПЛ. Восьмой тур