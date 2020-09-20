ЦСКА переиграл «Уфу» благодаря голу Бистровича

Матч восьмого тура РПЛ «Уфа» – ЦСКА завершился в пользу московского клуба – 1:0.
Единственный мяч был забит на 64-й минуте, а его автором стал хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.
Таким образом, армейцы вышли на второе место в таблице, набрав 14 очков. В активе «Уфы» пять очков и 13-я строчка.
27 сентября команда Виктора Гончаренко примет «Локомотив», а «Уфа» днем позже встретится на выезде с «Зенитом».
РПЛ. Восьмой тур
«Уфа» – ЦСКА – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 64 Бистрович
«Уфа»: Беленов, Сухов (Данченко, 83), Табидзе, Неделчару, Йокич, Голубев (Гиоргобиани, 70), Безденежных (Емельянов, 58), Карп, Алиев, Бизяк (Тилль, 69), Жамалетдинов (Сысуев, 83)
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Щенников, Магнуссон, Марадишвили (Бистрович, 61), Обляков, Зайнутдинов (Тикнизян, 77), Кучаев (Чалов, 61), Эджуке (Сигурдссон, 78), Влашич
Предупреждения: Марадишвили (16), Безденежных (32), Карп (60), Бистрович (89)