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20 сентября 15:53
автор: Артур Гичунцев

ЦСКА переиграл «Уфу» благодаря голу Бистровича

Встреча прошла на стадионе «Нефтяник».

Матч восьмого тура РПЛ «Уфа» – ЦСКА завершился в пользу московского клуба – 1:0.

Единственный мяч был забит на 64-й минуте, а его автором стал хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.

Таким образом, армейцы вышли на второе место в таблице, набрав 14 очков. В активе «Уфы» пять очков и 13-я строчка.

27 сентября команда Виктора Гончаренко примет «Локомотив», а «Уфа» днем позже встретится на выезде с «Зенитом».

РПЛ. Восьмой тур

«Уфа» – ЦСКА – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 64 Бистрович

«Уфа»: Беленов, Сухов (Данченко, 83), Табидзе, Неделчару, Йокич, Голубев (Гиоргобиани, 70), Безденежных (Емельянов, 58), Карп, Алиев, Бизяк (Тилль, 69), Жамалетдинов (Сысуев, 83)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Щенников, Магнуссон, Марадишвили (Бистрович, 61), Обляков, Зайнутдинов (Тикнизян, 77), Кучаев (Чалов, 61), Эджуке (Сигурдссон, 78), Влашич

Предупреждения: Марадишвили (16), Безденежных (32), Карп (60), Бистрович (89)

источник: «Советский спорт»
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