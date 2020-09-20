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20 сентября 16:04
автор: Артур Гичунцев

«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон», Сон оформил покер

Кореец забил все голы с передач Гарри Кейна. В истории премьер-лиги это случилось впервые.

Футболисты «Тоттенхэма» разгромили «Саутгемптон» в матче второго тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе лондонского клуба покер сделал нападающий Сон Хын Мин. В качестве ассистента его голам выступил форвард Гарри Кейн, который также поразил ворота соперника в концовке поединка.

Следующий матч «шпоры» проведут с «Ньюкаслом». Он состоится 27 сентября. «Саутгемптон» днем позже встретится с «Бернли».

АПЛ. Второй тур

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 2:5 (1:1)

Голы: 1:0 – 32 Ингз, 1:1 – 45 Сон Хын Мин, 1:2 – 47 Сон Хын Мин, 1:3 – 64 Сон Хын Мин, 1:4 – 73 Сон Хын Мин, 1:5 – 82 Кейн, 2:5 – 90, пенальти Ингз

«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Бертран, Уокер-Питерс, Стивенс, Дженепо, Уорд-Проуз, Ромеу (Смоллбоун, 55), Армстронг (Телла, 68), Адамс (Лонг, 80), Ингз

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис, Доэрти, Дайер, Ндомбеле (Ло Чельсо, 46), Хейбьерг, Лукас Моура (Ламела, 61), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн (Бергвейн, 84)

Предупреждения: Ромеу (5), Адамс (39), Бертран (44), Ндомбеле (45), Стивенс (68), Доэрти (79), Ло Чельсо (90)

источник: «Советский спорт»
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