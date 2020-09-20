«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон», Сон оформил покер

Футболисты «Тоттенхэма» разгромили «Саутгемптон» в матче второго тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе лондонского клуба покер сделал нападающий Сон Хын Мин. В качестве ассистента его голам выступил форвард Гарри Кейн, который также поразил ворота соперника в концовке поединка.

Следующий матч «шпоры» проведут с «Ньюкаслом». Он состоится 27 сентября. «Саутгемптон» днем позже встретится с «Бернли».

АПЛ. Второй тур

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 2:5 (1:1)