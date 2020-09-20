«Арсенал» одолел «Сочи», Ткачев сделал дубль

Матч восьмого тура РПЛ «Арсенал» – «Сочи» завершился поражением черноморского клуба со счетом 2:3.
В составе победителей дубль оформил Сергей Ткачев. Еще один гол забил Эванс Кангва. У гостей отличились сделали Кристиан Нобоа и Миха Мевля.
Таким образом, «Арсенал» вышел на 12-е место в таблице, а команда Владимира Федотова опустилась на третью строчку.
РПЛ. Восьмой тур
«Арсенал» – «Сочи» – 3:2 (2:1)
Голы: 0:1 – 10, пенальти Нобоа, 1:1 – 20 Ткачев, 2:1 – 45 Кангва, 2:2 – 65 Мевля, 3:2 – 71 Ткачев.
«Арсенал»: Левашов, Бауэр, Сокол, Беляев, Бурлак, Кангва, Костадинов (Горбатенко, 78), Кангва, Ткачев (Мохаммед, 84), Ковалев (Хлусевич, 78), Луценко (Громыко, 37).
«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Терехов, Маммана, Цаллагов (Заболотный, 75), Жоаозиньо, Юсупов (Пруцев, 84), Мевля, Нобоа, Маргасов (Заика, 46), Бурмистров.
Предупреждения: Сокол (6), Луценко (8), Кангва (16), Маргасов (29), Заика (54), Цаллагов (69).