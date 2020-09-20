«Арсенал» одолел «Сочи», Ткачев сделал дубль

Матч восьмого тура РПЛ «Арсенал» – «Сочи» завершился поражением черноморского клуба со счетом 2:3.

В составе победителей дубль оформил Сергей Ткачев. Еще один гол забил Эванс Кангва. У гостей отличились сделали Кристиан Нобоа и Миха Мевля.

Таким образом, «Арсенал» вышел на 12-е место в таблице, а команда Владимира Федотова опустилась на третью строчку.

РПЛ. Восьмой тур

«Арсенал» – «Сочи» – 3:2 (2:1)