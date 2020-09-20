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20 сентября 16:40
автор: Артур Гичунцев

Евсеев обозначил ошибки «Уфы» в матче с ЦСКА

Его команда уступила со счетом 0:1.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался после матча с ЦСКА в восьмом туре РПЛ.

«Легко дали вбросить аут, принять его, войти в штрафную и спокойно отдать под себя передачу. Говорили опорникам эту зону закрывать, вот соперник ею и воспользовался.

Ждать ли каких-то трансферов? Я работаю с теми игроками, кто у меня есть. У меня есть футболисты, мы пытаемся играть ими. Вопрос не ко мне», – заявил Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

27 сентября команда Виктора Гончаренко примет «Локомотив», а «Уфа» днем позже встретится на выезде с «Зенитом».

источник: «Советский спорт»
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