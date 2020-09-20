«Спартак» уверен в подписании Орье

Московский «Спартак» продолжает борьбу за игрока «Тоттенхэма» Сержа Орье. Как сообщает Sky Sports, российский клуб уверен в его подписании.

По данным СМИ, 27-летний футболист хочет покинуть лондонский клуб. У него есть несколько предложений от европейских клубов.

Ранее сообщалось, что Орье не рассматривает вариант с переездом в чемпионат России.

Напомним, ивуариец перешел в «Тоттенхэм» летом 2017 года. В минувшем сезоне АПЛ он провел 33 матча, забил один гол и отдал пять голевых передач.