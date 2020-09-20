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20 сентября 17:12
автор: Артур Гичунцев

Гончаренко – о победе над «Уфой»: Было напряженно до конца матча

Встреча прошла на стадионе «Нефтяник».

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после победы над «Уфой» (1:0) в восьмом туре РПЛ.

«Мы знаем, что всем командам и нам с «Уфой» очень тяжело играть. Они организованно и компактно обороняются.

Сегодня у нас были предпосылки, чтобы забить второй мяч, но мы этого не сделали, и поэтому было напряженно до конца матча, хотя качество атаки и обороны нашей команды было хорошим», – цитирует Гончаренко ТАСС.

27 сентября красно-синие примут «Локомотив», а «Уфа» днем позже встретится на выезде с «Зенитом».

источник: «Советский спорт»
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