Гончаренко – о победе над «Уфой»: Было напряженно до конца матча

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после победы над «Уфой» (1:0) в восьмом туре РПЛ.

«Мы знаем, что всем командам и нам с «Уфой» очень тяжело играть. Они организованно и компактно обороняются.

Сегодня у нас были предпосылки, чтобы забить второй мяч, но мы этого не сделали, и поэтому было напряженно до конца матча, хотя качество атаки и обороны нашей команды было хорошим», – цитирует Гончаренко ТАСС.

27 сентября красно-синие примут «Локомотив», а «Уфа» днем позже встретится на выезде с «Зенитом».