«Локомотив» – «Тамбов». Смолов выйдет с первых минут

«Локомотив» и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ, который начнется в 19.00 мск.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Эдер, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Лисакович.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Тетрашвили, Обухов, Панченко.
Запасные: Чагров, Чичерин, Таказов, Головня, Килин, Кабахидзе, Балашов, Костюков, Онугха, Карапетян.