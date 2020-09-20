«Спартак» обыграл «Рубин» и догнал «Зенит» в турнирной таблице

Встреча прошла на стадионе «» в Казани и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. В составе московского клуба голом отметился Джордан Ларссон (4-я минута), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник казанской команды Михаил Меркулов (21).

Отметим, что на 61-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Павел Маслов.

После победы «Спартак» набрал 17 очков и догнал лидирующий в турнирной таблице российской премьер-лиги «Зенит», уступая команде из Санкт-Петербурга лишь по дополнительным показателям. «Рубин» после этого поражения, имея в активе 11 очков, опустился на седьмое место.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против «Тамбова», а клуб из Казани в гостях встретится с «Ротором».

Чемпионат России

8-й тур