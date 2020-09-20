ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 сентября 18:23

«Спартак» обыграл «Рубин» и догнал «Зенит» в турнирной таблице

Футболисты «Спартака» одержали победу над «Рубином» в гостевом матче 8-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на стадионе «» в Казани и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. В составе московского клуба голом отметился Джордан Ларссон (4-я минута), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник казанской команды Михаил Меркулов (21).

Отметим, что на 61-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Павел Маслов.

После победы «Спартак» набрал 17 очков и догнал лидирующий в турнирной таблице российской премьер-лиги «Зенит», уступая команде из Санкт-Петербурга лишь по дополнительным показателям. «Рубин» после этого поражения, имея в активе 11 очков, опустился на седьмое место.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против «Тамбова», а клуб из Казани в гостях встретится с «Ротором».

Чемпионат России
8-й тур

«Рубин» - «Спартак» - 0:2 (0:2)

Голы: Ларссон, 4. Меркулов, 21 (автогол).

«Рубин»: Медведев, Меркулов (Уремович, 53), Бегич, Старфельт (Бакаев, 77), Зуев (Игнатьев, 67), Кварацхелия, Макаров, Абильгор, Евтич, Шатов, Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 77), Бакаев (Урунов, 76), Понсе (Соболев, 88), Ларссон (Гапонов, 62).

Предупреждения: Кварацхелия (24), Абильгор (30), Маслов (30), Меркулов (47), Максименко (61), Урунов (81).

Удаление: Маслов (61).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
На президентских выборах в США разрешат голосовать через SnapchatSony объявила цену и дату старта продаж PS5LADA объявила цены на новую модель Granta Cross QuestТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиСамая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала Сеть
Роман Терюшков: Семина и Бердыева в «Химках» не будет
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что Юрий Семин и Курбан Бердыев не будут работать в «Химках».
20.09.2020 19:26
Футбол
«Тебя посодють, а ты не воруй». За что Балахничеву дали три года?
Французский суд приговорил бывшего главу российской легкой атлетики к трем годам тюрьмы.
Тедеско раскрыл план на игру с «Рубином»
Встреча прошла в Казани.
20.09.2020 19:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Рубин» – «Спартак». Кутепов признан лучшим игроком матча
Ранее сообщалось, что он может покинуть команду. Им интересуется «Краснодар».
20.09.2020 19:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Шахтер» сыграл вничью с «Зарей» и потерял первые очки в чемпионате
Футболисты «Шахтера» не смогли переиграть «Зарю» в выездном матче 3-го тура чемпионата Украины.
20.09.2020 18:59
Футбол
Владимир Федотов: Мы сами творцы своего поражения
После матча «Арсенал» — «Сочи» (3:2) главный тренер гостей Владимир Федотов заявил, что его команда доминировала в игре.
20.09.2020 18:56
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
Источник: Манджукич будет получать в «Локомотиве» четыре млн евро за сезон
В данный момент он является свободным агентом.
20.09.2020 18:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» обыграл «Рубин» и догнал «Зенит» в турнирной таблице
Футболисты «Спартака» одержали победу над «Рубином» в гостевом матче 8-го тура чемпионата России.
20.09.2020 18:23
Футбол
«Локомотив» – «Тамбов». Смолов выйдет с первых минут
Встреча пройдет на домашней арене московского клуба.
20.09.2020 17:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Челси» – «Ливерпуль». Стартовые составы
Встреча пройдет на «Стэмфорд Бридж».
20.09.2020 17:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Краснодар» – ПАОК. Матч квалификации Лиги чемпионов рассудят французские арбитры
Встреча пройдет на домашней арене «быков».
20.09.2020 17:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика