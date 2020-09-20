Владимир Федотов: Мы сами творцы своего поражения

- Мы сами творцы своего поражения. Мы доминировали, и всё было настолько хорошо, что, забив гол, потеряли нити игры. Говорили, что «Арсенал» — команда бьющая, есть, в частности, Ткачёв, у которого поставленный удар, есть ещё несколько футболистов, которые могут пробить. Не доиграли подбор, потом пропустили со стандарта в раздевалку. Во втором тайме сравняли, снова доминировали, при счёте 2:2 не сложили оружие, не удерживали этот счёт, хотели завоевать три очка. Но красивейший гол Ткачёва спутал нам все планы. Мы пытались изменить схему, создавали полумоменты, с которых могли сравнять счёт.

- «Сочи» упустил возможность выйти на первое место. Это давило на команду?

- Нет, мы в таблицу не смотрим. Была игра с «Арсеналом», мы готовились к ней, начало игры показало, что мы были заряжены и хотели сегодня одержать победу.

- Нобоа в феноменальной форме. Вы удивлены этим?

- Он всегда в хорошей форме, потому что правильно к себе относится, хочет играть в футбол, хочет показывать красивый футбол.

- Как проходит восстановление Попова, когда он вернётся в команду?

- Он проходит восстановление после операции в Испании, в начале октября появится у нас. Но это крестообразная связка, срок восстановления — минимум полгода.

- Видно, что «Сочи» не хватает вариативности в атаке. Когда ждать нового форварда?

- Да, есть небольшая проблема в атаке, нужен форвард, который составит конкуренцию Заболотному, плюс быстрый и легкий форвард.