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20 сентября 18:56
автор: Дмитрий Аполоник

Владимир Федотов: Мы сами творцы своего поражения

После матча «Арсенал» — «Сочи» (3:2) главный тренер гостей Владимир Федотов заявил, что его команда доминировала в игре.

- Мы сами творцы своего поражения. Мы доминировали, и всё было настолько хорошо, что, забив гол, потеряли нити игры. Говорили, что «Арсенал» — команда бьющая, есть, в частности, Ткачёв, у которого поставленный удар, есть ещё несколько футболистов, которые могут пробить. Не доиграли подбор, потом пропустили со стандарта в раздевалку. Во втором тайме сравняли, снова доминировали, при счёте 2:2 не сложили оружие, не удерживали этот счёт, хотели завоевать три очка. Но красивейший гол Ткачёва спутал нам все планы. Мы пытались изменить схему, создавали полумоменты, с которых могли сравнять счёт.

- «Сочи» упустил возможность выйти на первое место. Это давило на команду?
- Нет, мы в таблицу не смотрим. Была игра с «Арсеналом», мы готовились к ней, начало игры показало, что мы были заряжены и хотели сегодня одержать победу.

- Нобоа в феноменальной форме. Вы удивлены этим?
- Он всегда в хорошей форме, потому что правильно к себе относится, хочет играть в футбол, хочет показывать красивый футбол.

- Как проходит восстановление Попова, когда он вернётся в команду?
- Он проходит восстановление после операции в Испании, в начале октября появится у нас. Но это крестообразная связка, срок восстановления — минимум полгода.

- Видно, что «Сочи» не хватает вариативности в атаке. Когда ждать нового форварда?
- Да, есть небольшая проблема в атаке, нужен форвард, который составит конкуренцию Заболотному, плюс быстрый и легкий форвард.

источник: «Советский спорт»
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