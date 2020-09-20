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20 сентября 19:23
автор: Артур Гичунцев

Тедеско раскрыл план на игру с «Рубином»

Встреча прошла в Казани.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался после победы над «Рубином» (2:0) в матче восьмого тура РПЛ.

«В этой игре мы прессинговали соперника чуть позже, чем обычно. Основная задача была в том, чтобы не дать «Рубину» в случае отбора мяча разбежаться в зоны за спиной. Поэтому мы отошли ниже, чем обычно.

«Рубин» изменил схему игры, благодаря чему нам удавалось организовать прессинг», – цитирует немецкого специалиста «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против «Тамбова», а клуб из Казани в гостях встретится с «Ротором».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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