Тедеско раскрыл план на игру с «Рубином»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался после победы над «Рубином» (2:0) в матче восьмого тура РПЛ.

«В этой игре мы прессинговали соперника чуть позже, чем обычно. Основная задача была в том, чтобы не дать «Рубину» в случае отбора мяча разбежаться в зоны за спиной. Поэтому мы отошли ниже, чем обычно.

«Рубин» изменил схему игры, благодаря чему нам удавалось организовать прессинг», – цитирует немецкого специалиста «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против «Тамбова», а клуб из Казани в гостях встретится с «Ротором».