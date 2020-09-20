Роман Терюшков: Семина и Бердыева в «Химках» не будет

- Их не будет. Дело не только в финансах: оба специалиста не работали с клубами, которые находятся внизу турнирной таблицы, - приводит слова Терюшкова ТАСС.

Ранее Терюшков сообщил, что в ближайший понедельник подмосковный клуб на заседании наблюдательного совета обсудит возможность замены тренерского штаба во главе с Дмитрием Гунько.

Добавим, что «Химки» с тремя очками находятся на предпоследней, 15-й строчке, в турнирной таблице российской премьер-лиги. В восьми матчах команда под руководством Гунько не одержала ни одной победы. В следующем туре подмосковная команды на своем поле сыграет против «Динамо».