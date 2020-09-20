Леонид Слуцкий: У «Спартака» был один удар в створ, что выразилось в два забитых мяча

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался с клубной пресс-службой после поражения от «Спартака» (0:2) в восьмом туре РПЛ.

«Все предельно просто. У «Спартака» был один удар в створ, что выразилось в два забитых мяча. У нас было огромное количество моментов, к сожалению, которые мы не смогли реализовать. Когда говорят «матч упущенных возможностей», для нас сегодня это был матч с таким классическим названием.

Такой матч «от ножа», где каждое единоборство было крайне важным, где нерв и эмоции зашкаливали», – заявил специалист.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против «Тамбова», а клуб из Казани в гостях встретится с «Ротором».