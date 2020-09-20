«Ливерпуль» на выезде взял верх над «Челси» благодаря дублю Мане

Встреча прошла в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:0. Оба гола в составе «мерсисайдцев» на свой счет записал сенегальский нападающий Садио Мане (50-я и 54-я минуты).

Отметим, что в компенсированное время первого тайма прямую красную карточку получил датский защитник лондонского клуба Андреас Кристенсен.

После этой игры «Ливерпуль» набрал шесть очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Челси» с тремя очками опустился на десятое место.

В следующем туре лондонский клуб на выезде сыграет против «Вест Бромвича», а команда из Ливерпуля встретится на своем поле с «Арсеналом».