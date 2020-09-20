Команда Виктора Булатова сыграла вничью с «Сатурном»

В воскресенье в Смоленске в матче седьмого тура ПФЛ представляющий Смоленскую область ФК «Красный» сыграл вничью с «Сатурном» из Раменского – 1:1. На 40-й минуте у гостей отличился Константин Корж, а у хозяев на 74-й минуте забил Амир Мохаммад.

В день игры стало ясно, что матч пройдет без смоленских болельщиков. Несмотря на то, что присутствие зрителей на спортивных соревнованиях в Смоленской области разрешено, руководство СГАФКСТ запретило нахождение на футбольном матче местным любителям футбола. Причина – соседство футбольного стадиона с ледовой ареной, где проходит детский турнир «Золотая шайба». При этом болельщикам «Сатурна» на матче с «Красным» присутствовать можно было.

У «Красного», возглавляемого бывшим полузащитником «Спартака» Виктором Булатовым, теперь 7 очков. Смоленский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице ПФЛ. У «Сатурна» стало 11 очков. «Инопланетяне» идут шестыми. Лидирует «Химик-Арсенал» из Новомосковска, набравший 15 очков.