Антон Миранчук: Во втором тайме с «Тамбовом» чуть подсели, но это больше психологический момент

- Во втором тайме чуть подсели, но это больше психологический момент. В конце первого нужно было забивать еще один гол и спокойно выходить на второй тайм с преимуществом в два мяча. Было бы легче. У нас были возможности в контратаках, но мы их не использовали, - передает слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

После этой победы «Локомотив», прервавший свою серию из пяти матчей без побед в чемпионате, набрал 12 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют против ЦСКА.