Марко Николич: Матч был тяжелым в плане психологии - необходимо было обязательно побеждать «Тамбов»

- Матч был тяжелым в плане психологии. Необходимо было обязательно побеждать. Самое важное, что набрали три очка. Хочу поздравить команду с победой. Хорошо, что мы уже три матча подряд не пропускаем. Сегодня у соперника не было моментов, но мы сами должны забивать больше. Забей мы второй гол, в концовке было бы легче, - передает слова Николича пресс-служба «Локомотива».

После этой победы «Локомотив», прервавший свою серию из пяти матчей без побед в чемпионате, набрал 12 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют против ЦСКА.