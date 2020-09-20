Юрген Клопп: Матч против «Челси» стал идеальным началом для Тиаго в «Ливерпуле»

- На «Стэмфорд Бридж» всегда сложно играть. Мне понравился первый тайм: на поле были две команды, которые хотели играть, создавать, защищаться и добиться результата.

«Челси» доминировал, но в последние секунды первого тайма все изменилось Нам пришлось вносить изменения, что мы и сделали.

Решили выпустить Тиаго пораньше, потому что игра была 11 на 10, и такой игрок, как он, мог управлять темпом. Это было идеальное начало для него, и парни очень ему помогли в этом, - цитирует Клоппа BBC.

После этой игры «Ливерпуль» набрал шесть очков и занимает третью строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. В следующем туре «мерсисайдцы» встретятся на своем поле с «Арсеналом».