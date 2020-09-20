Фрэнк Лэмпард: Могли бы добиться большего в матче с «Ливерпулем, если бы не удаление Кристенсена

- На самом деле сейчас я во многом счастливее, чем был после «Брайтона» в понедельник. Это была игра духа и характера, и многие парни показали сегодня отличную игру. Моя работа как тренера - попытаться вселить в Кепу уверенность. Сегодня он совершил очевидную ошибку, и, думаю, сам с этим согласится. Считаю, что мы могли бы добиться большего, если бы не удаление Кристенсена: в первом тайме мы блестяще оборонялись, но красная карточка изменила весь ход игры, - приводит слова Лэмпарда Goal.com со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Напомним, что датский защитник лондонского клуба Андреас Кристенсен в компенсированное время первого тайма при счете 0:0 получил прямую красную карточку.

После этого поражения «Челси» с тремя очками опустился на десятое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. В следующем туре лондонский клуб на выезде сыграет против «Вест Бромвича».