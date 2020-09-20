Джордан Ларссон – болельщикам «Спартака»: Это было замечательно, казалось, что играем дома (видео)

- Привет! Хочу поблагодарить всех фанатов, которые сегодня болели за нас на стадионе. Казалось, что мы играем дома, это было замечательно. Очень рад забить гол, особенно ударом с правой ноги, что у меня получается нечасто. Я здесь с Понсе и Кралом, мы все хотим сказать спасибо, - сказал Ларссон в обращении, которое опубликовано в официальном твиттере красно-белых.

Добавим, что после этой победы «Спартак» набрал 17 очков и догнал лидирующий в турнирной таблице российской премьер-лиги «Зенит», уступая команде из Санкт-Петербурга лишь по дополнительным показателям. В следующем туре чемпионата красно-белые на выезде сыграют против «Тамбова».