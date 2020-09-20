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20 сентября 23:22

Джордан Ларссон – болельщикам «Спартака»: Это было замечательно, казалось, что играем дома (видео)

Шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча с «Рубином» (2:0).

- Привет! Хочу поблагодарить всех фанатов, которые сегодня болели за нас на стадионе. Казалось, что мы играем дома, это было замечательно. Очень рад забить гол, особенно ударом с правой ноги, что у меня получается нечасто. Я здесь с Понсе и Кралом, мы все хотим сказать спасибо, - сказал Ларссон в обращении, которое опубликовано в официальном твиттере красно-белых.

Добавим, что после этой победы «Спартак» набрал 17 очков и догнал лидирующий в турнирной таблице российской премьер-лиги «Зенит», уступая команде из Санкт-Петербурга лишь по дополнительным показателям. В следующем туре чемпионата красно-белые на выезде сыграют против «Тамбова».

источник: ФК «Спартак»
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