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21 сентября 06:36
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Бубнов: В какой-то степени «Спартаку» повезло в матче с «Рубином»

Красно-белые обыграли команду Леонида Слуцкого в Казани.

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу команды Доменико Тедеско в матче восьмого тура чемпионата России против «Рубина» (2:0) в гостях.

«По качеству игры матч получился очень хорошим, – цитирует Бунова Sportbox.ru. – Команды действовали на высоких скоростях, отвечали атакой на атаку и почти не задерживали мяч в середине поля. Неизвестно, как сложилась бы встреча, реализуй казанцы первый же свой момент в стартовые минуты. Но в какой-то степени «Спартаку» повезло, что сценарий матча получился именно таким. Два быстрых гола предопределили результат.

В первом случае красно-белым также улыбнулась удача. Дважды по ходу их атаки казанцы выносили мяч из штрафной – и оба раза неудачно, после чего Ларссону удался великолепный удар. Второй же гол стал следствием неудачного стечения обстоятельств. Можно говорить об ошибке Медведева на выходе, но в большей степени это – несчастный случай. Из-за двух таких ударов «Рубин» оказался попросту шокирован и оставшееся время первого тайма отходил пешком.

После перерыва казанцы стали нагнетать давление, которое увеличилось после удаления Маслова. В принципе «Спартака» оборонялся умело и хладнокровно, но хозяева создали достаточно моментов, чтобы сравнять счет. Выручил Максименко, который, как и команда, оставил в прошлом неудачную игру в дерби с ЦСКА. Красно-белые смотрелись свежо и провели качественный матч в Казани, сумев догнать «Зенит» в таблице».

После 8 туров «Спартак» занимает второе место, набрав 17 очков и уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям.

«Рубин» с 11 очками находится на восьмой строчке турнирной таблицы.

источник: Sportbox.ru
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